فوضى ما بعد داعش في العراق.. كيف يمكن أن يتكرر التاريخ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل 13 شخصا وجرح 685 آخرين في اليوم الثاني للمظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية احتجاجا على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالبلاد بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية، وفقا لعلي أكرم البياتي عضو هيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق بتصريح لـCNN.

مقتدى الصدر:

قال زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، بتغريدة على صفحته بتويتر: "إذ أننا لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى تظاهرات (تيارية) وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح بالتظاهر معهم، ولكننا نريد المحافظة على شعبيتها تماما ونطالب بسلميتها ولو باسنادها باعتصامات سلمية أو إضراب عام يشترك به الشعب كافة كما نرفض التعدي على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عنفا".

نوري المالكي:

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر: " ان ما حصل اليوم في ساحة التحرير أمر مؤسف ولا يصب في مصلحة الجميع، ندعو المحتجين الى الالتزام وضبط النفس والاحتكام للقانون والحفاظ على سلمية التظاهرات.. وتجنب الصدام مع الاجهزة الأمنية او تعريض المصالح العامة والخاصة للضرر والتخريب، وعلى الاجهزة المختصة حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المنشآت العامة والخاصة".

أياد علاوي:

‏التظاهر حق اصيل كفله القانون والدستور، ما دام في اطار السلمية وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، ضبط النفس وتفهم الطلبات المشروعة للمحتجين، اولوية وضرورة وطنية قصوى . في الوقت الذي نعبر فيه عن دعمنا الكامل للمطالب المشروعة وحق الاحتجاج السلمي، فاننا ندعو الحكومة والاجهزة الامنية الى حماية التظاهرات والمتظاهرين، والتعاطي بايجابية معها . Posted by ‎Ayad Allawi / اياد علاوي‎ on Tuesday, October 1, 2019

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق في مقطع فيديو نشره على صفحته بفيسبوك: "‏التظاهر حق اصيل كفله القانون والدستور، ما دام في إطار السلمية وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، ضبط النفس وتفهم الطلبات المشروعة للمحتجين، اولوية وضرورة وطنية قصوى.. في الوقت الذي نعبر فيه عن دعمنا الكامل للمطالب المشروعة وحق الاحتجاج السلمي، فإننا ندعو الحكومة والاجهزة الامنية الى حماية التظاهرات والمتظاهرين، والتعاطي بإيجابية معها".