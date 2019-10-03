دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى ياسين أقطاي، مستشار رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، الضوء على المواقف المعارضة للإعلامي السعودي، جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منها ملفات الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

وفينا يلي نستعرض لكم أبرز ما قاله أقطاي في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في الذكرى السنوية الأولى على مقتل خاشقجي:

أحداث ريتز كارلتون:

قال أقطاي إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أن عينه والده في هذا المنصب، اعتقل العديد من الأمراء السعوديين في فندق ريتز كارلتون بالرياض عام 2017، هذه الحادثة سببت خيبة أمل كبيرة لدى الصحفي خاشقجي، وعارض هذا الأمر"، وبسبب هذه المعارضة "تم فرض حظر السفر والحديث على خاشقجي، وأن الأخير التزم بهذا الحظر".

الأزمة الخليجية:

أضاف أقطاي: "حظر السفر والحديث الذي فرض على خاشقجي استمر عامًا كاملًا، إلا أنه في نهاية الحظر زعمت كل من السعودية، ودول الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، في بيان مشترك أن هناك 59 شخصًا من القطريين وجنسيات أخرى مقيمة بقطر لهم صلة بالإرهاب".

وتابع مستشار أردوغان قائلا: "في تلك الفترة طُلب من خاشقجي دعم السياسة التي تتبناها السعودية ضد قطر، لكنه رفض مطالبهم قائلا: ’كيف يمكنني أن أفعل شيئًا كهذا؟ ما تقومون به حاليًا خطأ كبير، ولا يمكن قبول أي شيء منه‘، وبعد هذه الواقعة غادر خاشقجي السعودية، وبمجرد خروجه من المملكة أعلن معارضته بشكل كامل، وأصبح أحد الأشخاص الذين لا يتوانون عن توجيه الانتقادات للنظام السعودي، ولا يخاف من إظهار ما يقوله بحقهم".