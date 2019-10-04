دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على التصريحات التي أدلى بها جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في مقابلة لـCNN حول استهداف أرامكو ومسؤولية الحوثي.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان على صفحته بتويتر، حيث قال في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشره: "ها هو وزير خارجية النظام الايراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون اي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن".

وفي سلسلة تغريدات قال الأمير خالد: "التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك سيدي سمو ولي العهد حفظه الله.. حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد ان أشعل النظام الايراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها".

وأضاف: "يسعى النظام الايراني وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمه على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة اخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد".

وأردف نائب وزير الدفاع السعودي قائلا: "آن الأوان ليقف اليمنيين، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً امام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الايراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى".