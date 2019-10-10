نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت جلنار ايبت، مستشارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الأخير والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب توصلا لتفاهم عن ماهية العمليات التي أطلقتها أنقرة في شمال سوريا والتي أطلقت عليها اسم "نبع السلام".

جاء ذلك في مقابلة للمستشارة التركية مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قالت: "الرئيس ترامب والرئيس أردوغان توصلا إلى تفاهم بالتحديد حول ما هي هذه العملية (نبع السلام) والرئيس أردوغان والرئيس أردوغان سيتقابلان في واشنطن في الـ13 من نوفمبر لبحث تفاصيل أكثر واعتقد أن واحدة من هذه التفاصيل هي مناقشة مقاتلي داعش ومسؤوليات المجتمع الدولي وهو أمر نتشاركه في رؤيتنا المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت قائلة: "كلانا (تركيا وأمريكا) نعلم أن هؤلاء المقاتلين الأجانب من أوروبا عليهم في الحقيقة العودة إلى الدول التي أتوا منها، هذا أمر نتفق عليه مع الأمريكيين وكانت هناك محادثات قبل بدء العملية (نبع السلام) بأشهر مع مسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بإدارة المقبوض عليهم من تنظيم داعش وهذا أمر آخر سيتحدثان فيه وعليه هناك تفاهم واضح.."

وأضافت: "الرئيس ترامب، لا أعلم بالضبط ماذا كان يعني في بعض تلك التغريدات ولكن اعتقد أنه أيضا قلق من ماهي الحدود وهو يعلم ما تركز عليه العملية وعليه لا اعتقد بأنه وبالنظر لكل التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الداعمة لتركيا والعملية والتصميم على إعادة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم أعتقد أن ذلك بات سياسة كبيرة بالنسبة له وخصوصا على الواجهة الداخلية.."