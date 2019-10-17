دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة بعثها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى نظيره التركي، رجب طيب اردوغان في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه أنقرة بدء العمليات العسكرية في شمال سوريا وأطلقت عليها اسم "نبع السلام".

نص رسالة ترامب إلى أردوغان

الرسالة المؤرخة بتاريخ الـ9 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تمكنت شبكة CNN من تأكيد صحتها، قال فيها ترامب مخاطبا أردوغان: ""لنعمل على صفقة جيدة، لا تكن أحمقا"، محذرا الرئيس التركي في لغة أثارت صدمة قائلا: "لا تكن شخصا قويا"، لافتا إلى أن "التاريخ سينظر إليك إيجابيا إذا حققت الأمر بصورة صحيحة وإنسانية"، محذرا إياه في الو قت ذاته من أن التاريخ سينظر إليه "إلى الأبد كالشيطان إذا لم تحصل أمور جيدة".

وأضاف ترامب في الرسالة التي كشفت عنها أولا قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "لا تخيب ظن العالم" لافتا إلى أن الأكراد مستعدون للتفاوض ومستعدون لتقديم "تنازلات ما كانوا ليقدموها في الماضي".

الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، علق في سلسلة تغريدات ناشرا "ترجمة" للرسالة، قائلا: "لمن لا يجيد الإنجليزية.. لم أجد له ترجمة دقيقة متاحة.. ولكن يكفي ترجمة آخر 3 كلمات:- لا تكن أحمقًا!!!!"

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على هذه الرسالة: