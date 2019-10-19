دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم ياسر أبوهلالة، المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والفعاليات التي تقودها الهيئة بـ"موسم الرياض".

وقال أبوهلالة في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر: "منع تحالف آل الشيخ و آل سعود الناس في #السعودية من الحياة الطبيعية التي ظلت موجودة من صدر الإسلام إلى آخر حكومة هاشمية. باعتبار أنهم يحتكرون الإسلام الصحيح الذي لم يسبقه إليهم أحد في العالمين، اليوم يفتخر التحالف بصيغته الجديدة باجتراح معجزة مهرجان يقام مثله في كل دول العالم.."

وتابع أبوهلالة قائلا: "اجتراح معجزات هيئة الترفيه يعود لعبقرية الفذ تركي وناسة ولقرار سياسي مسح قرارات من سبقه، إضافة إلى مقدرات واحدة من أغنى دول العالم، وهو قادر بعبقريته أيضاً على إقناع نيكي ميناج بالمشاركة في المرات القادمة، وستجد جمهورا يباهي به يملأ المدرجات ويغيظ به الحوثي وسائر الأعداء.."

تركي آل الشيخ رد ساخرا في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر قائلا: "ياسر ابوهلاله من ورا الشبك ... اشكرك على الدعاية لموسم الرياض".