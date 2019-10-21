حزب الله يتبرأ من "تظاهرة الدراجات" في بيروت: لا علاقة لنا بها بتاتا

آثار القذائف الإسرائيلية بعد عملية حزب الله في أفيميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تبرأ حزب الله اللبناني من المسيرة التي حملت أعلامه وأعلام حركة أمل، إذ ظهر عدد من مناصري هاتين الجهتين على متن دراجات نارية شوارع العاصمة بيروت.

ونشر المكتب الإعلامي للحزب بيانا، نقلت قناة المنار التابعة له، وجاء فيه: "يهم العلاقات الاعلامية في حزب الله ان توضح ان حزب الله ليس له علاقة بتاتا بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم الى وسط بيروت".

وكانت قد حصلت CNN على مقطع فيديو يُظهر نزول عدة أشخاص على دراجات نارية وهم يحملون أعلام الحزب وحركة أمل إلى شوارع بيروت التي تشهده مظاهرات حاشدة.

وتداول عدد من المغردين مقطع فيديو يُظهر تصدي عناصر من الجيش لهؤلاء الأشخاص ومنعهم من الوصول إلى نقاط تجمع المتظاهرين، وهو ما قوبل بترحيب واسع من المحتجين.