دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز التأكيد على مبادرة "إسكات البنادق" خلال كلمتي الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد خلال المنتدى الإفريقي الروسي الذي تستضيفه مدينة سوتشي في روسيا، وسط التوتر المتصاعد في ملف "سد النهضة" بين الدولتين.

السيسي هنأ آبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام خلال المؤتمر الذي يحضره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وعدد من القادة والزعماء عن الافارقة، في الوقت الذي سيتضمن لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي وفقا للتلفزيون المصري.

ونقل موقع التلفزيون المصري نص كلمة السيسي والتي قال فيها: "إننا نعي التحديات التي تواجه جهود ترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية، ولعل خطتنا الطموحة لإسكات البنادق بحلول 2020 تعد إحدى أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف الأسمى، وهو الموضوع الذي سيكون على رأس أولوياتنا عمل القادة الأفارقة خلال العام القادم في ضوء أهميته لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في العيش في سلام ورخاء".

من جهته أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، وفقا لتقرير التلفزيون المصري أن بلاده "تواجه تحديات كبيرة في مجال الطاقة، تسعى لحلها بالتعاون مع أشقائها، وأيضا بالتعاون مع روسيا"، مجددا التأكيد على التزام بلادة بمبادرة "اسكات البنادق".