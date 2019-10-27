قوات سوريا الديمقراطية: "العدوان التركي" أخر عملية قتل البغدادي

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019

لحظة وصول القوات الأمريكية إلى العراق بعد الانسحاب من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكرت قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية والقيادة الكردية، إن عملية "نبع السلام" التركية أخرت عملية قتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، على يد القوات الخاصة الأمريكية، الأحد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحفي عقدته في محافظة الحسكة، إن عملية استهداف البغدادي تمت بمشاركة "مؤثرة" من جانب مخابراتها، وذلك وفقا للمتحدث باسم القوات ذات الغالبية الكردية، كينو جبريل.

وأضاف كينو: "لقد حددنا موقعه في الأيام القليلة الماضية، وشاركنا هذه المعلومات مع جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية على وجه التحديد".

لقد كانت العملية نتاج 5 أشهر من العمل المشترك والتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية، لكنها اُجلت بسبب "العدوان التركي"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مقتل البغدادي خلال عملية سرية للقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، ولفت إلى أن الأكراد قدموا معلومات "حيوية" لواشنطن خلال هذه العملية.