السلطات التركية توقف 20 أجنبيا في أنقرة للاشتباه في صلتهم بداعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، الاثنين، إن فرق مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة، ألقت القبض على 20 أجنبيا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في ريف إدلب في سوريا.

ولم توضح الوكالة في خبرها العاجل، جنسيات الأجانب الموقوفين من جانب السلطات التركية، أو أي تفاصيل عن ملابسات الاحتجاز.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في تغريدة له على تويتر، الأحد، إن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، "نقطة تحول في المعركة المشتركة ضد الإرهاب"، معربا عن ثقته بأن "كفاحا حازما ضد الإرهاب في إطار روح التحالف سيجلب السلام للبشرية جمعاء".

وكان الرئيس الأمريكي في إعلانه مقتل زعيم تنظيم داعش، شكر تركيا على تعاونها في العملية التي قامت بها قوات أمريكية خاصة.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية على لسان قائدها العام، مظلوم عبدي، استهداف أبو الحسن المهاجر مساعد البغدادي والمتحدث باسم داعش في عملية عسكرية مشتركة مع قوات أمريكية في سوريا.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، قال في مؤتمر صحفي، الأحد، إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا "نبع السلام"، كانت سببا في تأخير عملية قتل زعيم تنظيم داعش.