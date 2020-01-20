لبنان.. إصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين

بيروت، لبنان (CNN)-- أصيب 90 شخصًا في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في وسط بيروت يوم الأحد، وفقًا للصليب الأحمر اللبناني.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه تم نقل 38 من هؤلاء إلى المستشفيات المحلية، بينما عولج 52 آخرون في مكان الحادث.

ونشر الصليب الأحمر 17 فريق استجابة للطوارئ لمعالجة الاضطرابات.

وأطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في وسط بيروت، الأحد، فيما رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.

وبدأت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى في أكتوبر تشرين الأول الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، ويطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة لا تخضع لنظام المحاصصة السياسية المعمول به في لبنان.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، قبل أسابيع، بعد استقالة حكومة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

وبدأت خلال اليومين اشتباكات عنيفة غير مسبوقة بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين، في وقت لا تزال تواجه الحكومة اللبنانية مخاض التشكيل.