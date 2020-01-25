وائل غنيم يرد على "خطة" محمد علي في ذكرى 25 يناير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— جدد المقاول المصري، محمد علي دعواته للمصريين بالخروج بمظاهرات في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وذلك بعد فشل دعوات سابقة للخروج بمظاهرات "مليونية" ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي خلال الأشهر الماضية.

وظهر محمد علي في مقابلة على قناة مكملين عارضا خطة بأن يكون هو الضامن لتطبيق الجيش ما وصفها "وثيقة" لإسقاط القائد الأعلى للجيش، على حد تعبيره، الأمر الذي أثار ردا ساخرا من الناشط المصري، وائل غنيم، الذي يعتبر أحد الوجوه المعروفة خلال ثورة 25 يناير في مصر.

ورد غنيم على مقابلة محمد علي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بتويتر، قائلا: "ايه الخطة الفشيخة دي؟ يعني أنت حتوقع الرئيس السيسي ووزير الدفاع رح يمشي وراك؟ فأنت حتعمل ايه؟ الضباط الأحرار؟ حيبقى محمد علي معانا في إسبانيا، مين كمان؟ انت معك ضباط؟ قلنا عليهم لأني أنا شايف إنهم خونة ولازم يتحاكموا لو موجودين، ولو مش موجودين انت عبيط يلا؟"

ويذكر أن محمد علي، كشف عن وثيقة أطلق عليها اسم "التوافق المصري"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مجددا هجومه على النظام المصري وفي مقدمته الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وسرعان ما تلقف هذه الوثيقة وتبناها عدد من المعارضين سواء من السياسيين أو الإعلاميين وصولا إلى إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قال "إن وثيقة محمد علي فرصة جيدة لاجتماع المعارضة على المتفق عليه، ثم يتم التشاور واستكمال الأمور المختلف عليها".