شخصان يُعتقد أن أحكام الإعدام شملتهم في "مقتل خاشقجي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ القضاء التركي، الجمعة، بمحاكمة 20 متهما (غيابيا) بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، بأكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن "الجلسة الأولى من القضية بدأت في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان في إسطنبول بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/ نيسان الماضي.. وبدأت الجلسة بقراءة لائحة الاتهام المختصرة، واستمرت بالاستماع إلى أقوال المشتكية خديجة جنكيز".

وبينت الوكالة التركية أن "الجلسة حضرتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة المشتكي، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة القاء قبض"، لافتا إلى أن "النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول أعدت لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف.."

وأضافت: "تحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة المقتول وخطيبته خديجة جنكيز بصفة المشتكي، مطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

ولفتت الأناضول إلى أن "اللائحة تطالب بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي، وتشير اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة".

واستطردت أن "النيابة قالت إنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية مؤكدة أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة".