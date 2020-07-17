حاكم الشارقة يطالب بإرجاع مسجد قرطبة الممنوح للكنيسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالب الشيخ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدولة الامارات العربية المتحدة، بإرجاع مسجد قرطبة أحد أشهر المساجد الأندلسية والممنوح للكنيسة، واصفا بالقول: " أعطى من لا يملك لمن لا يستحق".

صاحب السمو #حاكم_الشارقة : نطالب بإرجاع مسجد قرطبة الذي تم منحه للكنيسة فذلك يعتبر عطية من لا يملك لمن لا يستحق، لأن ملكيته تعود للمسلمين. #الشارقة_للأخبار #الإمارات #الشارقة #إسبانيا #الأندلس https://t.co/3l4JcxTbef

جاء ذلك في مداخلة هاتفية أجراها الشيخ القاسمي على قناة الشارقة، الخميس، حيث قال: "نطالب بإرجاع مسجد قرطبة، وأنا طالبت طبعا فقيل لي أن البلدية أعطته إلى الكنيسة، فقلت أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، هذا ملكنا نحن كمسلمين.."

ويذكر أن مداخلة الشيخ القاسمي تأتي بعد أيام على قرار تركيا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وسط انتقادات وتفاعل واسع على المستوى العالمي، حيث أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قراراً رئاسياً بنقل إدارة المبنى من وزارة الثقافة إلى رئاسة الشؤون الدينية، في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في تركيا، بإلغاء المرسوم الحكومي الصادر في عام 1934 بتحويله إلى متحف.

وعقّب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان في صلاته الأسبوعية، الأحد، على القضية قائلا إن "البحر يأخذ أفكاري قليلاً إلى اسطنبول"، "أفكر في آيا صوفيا وأشعر بالحزن الشديد"، ثم مضى في الوقوف لبضع لحظات في صمت.