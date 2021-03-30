فيديو إحباط السعودية تهريب مخدرات من تركيا مخبأة "بطريفة فنية"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، احباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة مخدر من "كبتاغون" في ميناء جدة الإسلامي قادمة من تركيا.

#ارقد_وآمن | بفضل الله وتوفيقه #الجمارك_السعودية تنجح في إحباط محاولة تهريب (1,323,000) حبة كبتاجون قادمة من تركيا عبر ميناء جدة، ليصل إجمالي ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة القادمة من الموانئ التركية خلال عام أكثر من (12.5) مليون حبة مخدرة. https://t.co/rRSBVoh4PT

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم، قوله: "وردت للجمرك إرسالية ’ملبوسات‘ عبارة عن (فراء) مشحونة من ميناء ’اسكندرون‘ بتركيا، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون.."

وأضاف النعيم قائلا أن الحبوب المخدرة كانت "مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف الفراء، بحيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخلها ومن ثم إعادة حياكتها"، مبينا أنه "بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط مستقبلي الكمية داخل المملكة وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم شخصان".

وأكد النعيم وفقا للوكالة السعودية أن "الجمارك ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، مشيرًا إلى إحباط الجمارك منذ أبريل 2020م أكثر من 12.5 مليون حبة مشحونة من ذات الميناء".