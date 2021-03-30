الرئاسة السورية تعلن "زوال" أعراض كورونا لدى بشار الأسد وزوجته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، زوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف بـ"كوفيد-19" لدى الرئيس، بشار الأسد وزوجته، أسماء.

جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، ذكرت فيه: "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما.. الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي. مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 8 مارس/ اذار الجاري إصابة الرئيس وزوجته، ببيان قالت فيه: "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس، علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وأضاف البيان حينها: "الرئيس الأسد والسيدة أسماء، وإذ يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفايروس، يدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان".