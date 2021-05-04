دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حدد مركز الفلك الدولي، موعد عيد الفطر للعام 2021 في معظم الدول الإسلامية، وذلك بعد تصريحات عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله المنيع، التي قال فيها إن شهر رمضان 2021 سيكون 30 يوما، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون، الخميس، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية.

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محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، قال في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه أن "المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة".

وأوضح عودة في بيانه: "ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، في حين أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة، فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو".

وأضاف: "أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة أفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية".