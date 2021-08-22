دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقترح الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن ترسل قطر قوات لتأمين مطار كابول، ودعا دول الخليج إلى مساعدة طالبان على الحكم واستقرار الأمن، معتبرا أن قيام جمهورية إسلامية سنية في أفغانستان يخلق التوازن بجوار جمهورية شيعية، في إشارة إلى إيران.

ووصف خلفان فتح مطار كابول للأفغان لمغادرة البلاد بعد سيطرة حركة طالبان بأنه "مسألة خطيرة للغاية، معتبرا أن مغادرة الأجانب أمر صحيح، لكنه تساءل عن سبب مغادرة الأفغان.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "تحليلي للوضع في أفغانستان... أن الانسحاب الأمريكي لم يكن وليد لحظة أعلنها (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، ولكن سبق ذلك الكثير من المفاوضات مع قادة طالبان".

وأضاف: "لكن الجماعات الأفغانية قد تتصارع فيما بينها، ويظل التنازع على السلطة قائما بين الجماعات المسلحة، وهنا تكمن الخطورة، تبدو طالبان 2021 غير طالبان الأمس لكن هل سيتقبلها الآخرون في أفغانستان".

ورأى خلفان أن "قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان لا يضير أحدا على الإطلاق"، وقال: "بل بالعكس، نظام جمهورية إسلامية سنية بجوار نظام جمهورية شيعية يحقق التوازن".

وأضاف: "على الدول العربية الخليجية أن تساعد طالبان على الحكم واستقرار الأمن فيها". وتابع بالقول: "أنا أقترح إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابول"، وتبع اقتراحه تغريدة قال فيها: "قدها وقدود"، على حد تعبيره.