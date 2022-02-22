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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت الصين عن "قلقها" إزاء تطور الأوضاع في أوكرانيا وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي، الثلاثاء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال وانغ في الاتصال: "الصين قلقة من تطور الأوضاع في أوكرانيا" وأضاف: "المخاوف الأمنية لأي دولة يجب أن تُحترم"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية الصيني قائلا: "دوافع وقواعد ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تُدعم"، ورأى أن الوضع الراهن في أوكرانيا يتعلق بالتأخير في تطبيق "اتفاق مينسك"، حسب قوله.

وحثت بكين الأطراف كافة على التزام "ضبط النفس، وإدراك أهمية تطبيق قواعد الأمن التي لا تُجزأ، وتخفيف حدة الأوضاع وحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض"، حسبما جاء في البيان.

وأكد الوزير على أن بلاده مستمرة في التواصل مع كل الأطراف المعنية في القضية.