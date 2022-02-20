من إعلان إثيوبيا بدء توليد الكهرباء من سد النهضة رسميًا، واتفاق ماكرون وبوتين على محادثات ثلاثية "خلال ساعات مقبلة" لوقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا، وأول رد رسمي على إبراهيم عيسى بعد "تكذيب" حادثة الإسراء والمعراج، مرورًا بإصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا، ووفاة الفنان اللبناني سامي كلارك... إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بدأ سد النهضة في إثيوبيا إنتاج الكهرباء رسميًا، الأحد، بشكل جزئي، تزامنا مع استمرار خلاف أديس أبابا مع مصر والسودان حول وجود اتفاق قانوني بشأن تشغيل السد.

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، على "العمل بشكل مكثف لتمكين اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية المقرر عقده في الساعات القليلة المقبلة"، حسبما أفاد قصر الإليزيه في قراءة للمكالمة بينهما الأحد.

أمرت النيابة العامة المصرية، السبت، بالتحقيق في التصريحات التي أوردها الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى حول حادثة الإسراء والمعراج للنبي محمد بعد الضجة التي أثارها إثر "تكذيبها".

أعلن قصر باكنغهام أن اختبار الملكة إليزابيث الثانية كان إيجابيًا لفيروس كورونا يوم الأحد.

فارق المغني اللبناني سامي كلارك، الحياة في أحد مشافي العاصمة بيروت، الأحد، عن عمر يناهز 74 عامًا، وفقًا لما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن سبب الوفاة "مشاكل في القلب"، كان الراحل قد عانى منها في السنوات الأخيرة.

