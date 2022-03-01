بعد فشل الاجتياح الأول.. كاميرا CNN ترصد حشودًا روسية ضخمة قرب خاركيف بأوكرانيا

من التأهب إلى اليوم.. شاهد تداعيات الغزو الروسي من صور الأقمار الصناعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت السفارة الروسية في بيروت صورة للرئيس فلاديمير بوتين قالت إن لبنانيون شيعة وضعوها "لإدانة تصريحات وزير الخارجية" عبدالله بوحبيب، الذي أدان غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت السفارة تعليقًا على الصورة: "يرفع اللبنانيون الشيعة في جنوب بيروت (عاصمة لبنان) أعلام روسيا الاتحادية ويضعون الصور لرئيسها السيد فلاديمير بوتين لإدانة تصريحات وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية السيد عبد الله بوحبيب الذي عارض العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

ونسبت السفارة إلى جريدة الأخبار اللبنانية (المقربة من حزب الله اللبناني) قولها إن "أهمل عبد الله بوحبيب مصالح الشعب اللبناني وعلاقات الصداقة التقليدية بين الدولتين".

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن الصورة ظهرت في منطقة صفير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وكُتب على الصورة كلمة باللغة الروسية تقول "تهانينا".

يرفع اللبنانيون في جنوب بيروت (عاصمة لبنان) أعلام روسيا الاتحادية ويضعون الصور لرئيسها السيد فلاديمير بوتين لإدانة تصريحات وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية السيد عبد الله بوحبيب الذي عارض العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. https://t.co/qX3zrSpAmZ

ويوم الخميس أصدرت الخارجية اللبنانية بيانًا أدانت فيه "اجتياح الأراضي الأوكرانية، ويدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا، وسحب قواتها منها، والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم".

وقتها، أرجعت الخارجية موقفها إلى أن لبنان "ما شهده تاريخه الحديث من اجتياحات عسكرية لأراضيه ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر التي امتد أثرها البالغ لسنوات طويلة على استقراره وازدهاره".

وأثار البيان ردود فعل متباينة بين القوى اللبنانية، لا سيما حزب الله، الذي أعلن ممثلون له في مجلس النواب استياءهم من البيان.

ويوم السبت، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزير الخارجية قوله "الموقف اللبناني ليس موجهًا ضد روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، إنما هو موقف مبدئي اتخذه وسيتخذه لبنان في كل أزمة مشابهة".