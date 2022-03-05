ما الدول التي قد يمكنها إقناع بوتين بوقف الهجوم على أوكرانيا؟

القدس (CNN)-- التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، السبت، لمدة ثلاث ساعات تقريبًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بحسب مسؤول إسرائيلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن الاجتماع غير المعلن عقد بمباركة الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن مسعى بينيت الدبلوماسي تم بالتنسيق مع ألمانيا وفرنسا، وأضاف أن الزعيم الإسرائيلي "في حوار مستمر مع أوكرانيا".

كما تحدث بينيت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بعد اجتماعه مع بوتين.

قال سفير أوكرانيا في إسرائيل لشبكة CNN إن القيادة الأوكرانية أُبلغت مسبقًا باجتماع بينيت مع بوتين وكانت تدعمه.

بعد انتهاء اجتماع موسكو، قال المسؤول الإسرائيلي إن بينيت في طريقه الآن إلى برلين للاجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

قبل ثلاثة أيام، أجرى بينيت محادثات هاتفية منفصلة مع كل من بوتين وزيلينسكي.

وناشد زيلينسكي إسرائيل التوسط في الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبينما أدانت إسرائيل الغزو الروسي في تصريحات لوزير الخارجية يائير لابيد، تجنب بينيت نفسه الانتقاد المباشر لروسيا أو بوتين.

سعت إسرائيل إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا في السنوات الأخيرة حتى تتمكن من مواصلة الضربات الجوية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا - وهو ما تعتبره إسرائيل أمرًا بالغ الأهمية لمنع نقل تكنولوجيا الصواريخ الموجهة بدقة إلى حزب الله.