"لقنهم درسا".. وزير خارجية السعودية يثير تفاعلا من قطر بمقارنة حلب بمدينة أوكرانية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان وما أدلى به حول موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة للأمير خلال مشاركته بمنتدى الدوحة الـ20، السبت، حيث قال في مقطع الفيديو المتداول: "سأحاول أن أتكلم باختصار، اتفق مع النقطة التي طرحها الشيخ محمد، لقد ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبل (مدينة أوكرانية) تعتبر بمثابة حلب بالنسبة لأوروبا.."

وأضاف: "حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا ولكن المشكلة هي.. اتفهم ذلك لكن القضية.. تفاعل المجتمع الدولي والطرق التي كان من الممكن أن يكون فيها فعالا في الأزمتين مختلف تماما بين الآن وحينها.."

وتابع الأمير قائلا: "المشكلة هنا تكمن بالاختلاف والحديث عن الوحدة عبر الأطلسي.. ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار أفضل مع بقية المجتمع وقلت أن هناك نوع من المعارضة في الجمعية العمومية، ذلك ليس بسبب روابط روسيا بالضرورة ولكن بسبب عدم حدوث حوار ناجح بما فيه الكفاية.."

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد أكد في مداخلته بشأن الأزمة الأوكرانية أن "الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حلٍ سياسي، وإنهاء معاناة المدنيين".

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