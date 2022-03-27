دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان وما أدلى به حول موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية.

#وزير_الخارجية السعودي🇸🇦: المفوض الأوروبي قال بأن #ماريوبول 🇺🇦الأوكرانية بمثابة #حلب ل #أوروبا 🇪🇺حسنا "حلب"هي"حلب"بالنسبة لنا. المفوض الأوروبي يرد:"لكننا لسنا من فجر حلب #سوريا 🇸🇾" الأمير فيصل:لا ليس أنتم لكن تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمتين كان مختلفاً. https://t.co/zezLSUllLv

جاء ذلك في كلمة للأمير خلال مشاركته بمنتدى الدوحة الـ20، السبت، حيث قال في مقطع الفيديو المتداول: "سأحاول أن أتكلم باختصار، اتفق مع النقطة التي طرحها الشيخ محمد، لقد ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبل (مدينة أوكرانية) تعتبر بمثابة حلب بالنسبة لأوروبا.."

وزير الخارجية السعودي لقن المفوض الأوروبي درسا وذكره بأن ماريوبول الأوكرانية بمثابة حلب لأوروبا..حسنا حلب هي حلب بالنسبة لنا. . رد المفوض الأوروبي مستفَزَّاً: "لكننا الأوروبيون لسنا من فجر حلب". الأمير فيصل: لا (ليس أنتم)لكن تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمتين كان مختلفا!

وأضاف: "حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا ولكن المشكلة هي.. اتفهم ذلك لكن القضية.. تفاعل المجتمع الدولي والطرق التي كان من الممكن أن يكون فيها فعالا في الأزمتين مختلف تماما بين الآن وحينها.."

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: ذكر المفوض الأوروبي بأن ماريوبول الأوكرانية بمثابة حلب لأوروبا. حسنا، حلب هي حلب بالنسبة لنا. رد المفوض الأوروبي مستفَزَّاً: "لكننا الأوروبيون لسنا من فجر حلب". الأمير فيصل: لا (ليس أنتم)لكن تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمتين كان مختلفا. https://t.co/oHRircpH58

وتابع الأمير قائلا: "المشكلة هنا تكمن بالاختلاف والحديث عن الوحدة عبر الأطلسي.. ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار أفضل مع بقية المجتمع وقلت أن هناك نوع من المعارضة في الجمعية العمومية، ذلك ليس بسبب روابط روسيا بالضرورة ولكن بسبب عدم حدوث حوار ناجح بما فيه الكفاية.."

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمفوض الأوروبي جوزيب بوريل : ماريوبول الأوكرانية بمثابة حلب السورية بالنسبة لنا. @FaisalbinFarhan

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد أكد في مداخلته بشأن الأزمة الأوكرانية أن "الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حلٍ سياسي، وإنهاء معاناة المدنيين".