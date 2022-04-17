دلالات اتصال بوتين بولي عهد السعودية محمد بن سلمان تثير تفاعل مغردين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الاتصال الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وسط الأزمة الأوكرانية واشتداد الضغوط الدولية على موسكو.

اصبحت #السعودية محور الاتصالات الدولية السياسية، خصوصا من القوى العظمى، فخلال اسبوع تلقى ولي العهد سمو الامير #محمد_بن_سلمان اتصالين من الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين ومن الرئيس الصيني #شي_جي_بينغ لبحث الاوضاع الاقليمية والدولية. #السعودية لها ثقلها الدولي على كافة المستويات https://t.co/r1N0lFrBdN

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وكالة الأنباء السعودية الرسمية تفاصيل عن فحوى المكالمة مكتفية بتقرير ذكر أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

تلقى اليوم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس الروسي بوتين ومن الرئيس الصيني شي جين الكثير من زعماء العالم على قائمة الانتظار #السعودية ويتم جدولة مواعيدهم. لم يأت هذا من فراغ بل من قيادة وشعب وتاريخ وحضارة ورسالة وثقل عالمي وإقليمي ذاتي وليس منحة من أحد 🇸🇦

ونقلت الوكالة السعودية على لسان الأمير محمد بن سلمان تأكيده: "مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار".

#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين. بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في #أوكرانيا. https://t.co/HuTGXT8I9W

وألقى نشطاء الضوء في تعليقاتهم على أهمية المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي لافتين إلى أن مكالمة الرئيس الروسي ياتي في الأسبوع ذاته الذي أجرى فيه ولي العهد والرئيس الصيني، شي جين بينغ اتصالا هاتفيا.