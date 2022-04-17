دلالات اتصال بوتين بولي عهد السعودية محمد بن سلمان تثير تفاعل مغردين

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الاتصال الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وسط الأزمة الأوكرانية واشتداد الضغوط الدولية على موسكو.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وكالة الأنباء السعودية الرسمية تفاصيل عن فحوى المكالمة مكتفية بتقرير ذكر أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

ونقلت الوكالة السعودية على لسان الأمير محمد بن سلمان تأكيده: "مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار".

وألقى نشطاء الضوء في تعليقاتهم على أهمية المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي لافتين إلى أن مكالمة الرئيس الروسي ياتي في الأسبوع ذاته الذي أجرى فيه ولي العهد والرئيس الصيني، شي جين بينغ اتصالا هاتفيا.

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