تفاعل على رد بوتين عن بوتشا وما فعلته أمريكا في الرقة بسوريا

مسؤول عن فظائع روسيا في سوريا.. من هو ألكسندر دفورنيكوف الجنرال الجديد الذي كلفه بوتين بقيادة قواته في أوكرانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رده على سؤال وجه له حيال سقوط قتلى مدنيين في منطقة بوتشا بأوكرانيا واتهام القوات الروسية بذلك.

لمن يسأل الرئيس بوتين عن كارثة #بوتشا . الجواب اين كانت أسئلة الصحافيين عن جرائم #الرقة السورية حيث عشرات الآلاف من الجثث في الشوارع وتحت الانقاض وعلى ضفاف النهر وفي كل مكان،،، #آه_ياعالم_المنافققن https://t.co/LSoB5ejgR5

جاء ذلك بتصريحات لبوتين خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لزكاشينكو، حيث قال: "عندما يحدثني زملائي الغربيون عن بوتشا.. أسألهم هل زرتم الرقة السورية؟ المقاتلات الأمريكية سوتها بالأرض والجثث انتشرت في المدينة شهورا حتى تفسخت ولم يكترث أحد منك لذلك.."

•بوتين في مؤتمر صحفي يقول عندما يحدثني زملائي الغربيون عن بوتشا، اسالهم عن الرقة السورية المقاتلات الامريكية سوتها بالارض!وقتلت الاف السوريين المدنيين وعائلاتهم! حتى اكون منصفاً لم يكن الامريكان اسوء منكم في تدمير سوريا وحرق حلب واهلها وتزويكم الجلاد الاسد بالبراميل الحارقة!

وأضاف وفقا لما نقلته روسيا اليوم: "كذلك لم يتذكر أحد منكم مئات القتلى الذين سقطوا بضربة واحدة وجهتها طائرة أمريكية لأحد الأعراس.. لم يأبه أحد لذلك.. هدوء مطبق.. لكن هذا الهدوء لم نلحظه عندما تم تدبير أعمال استفزازية في سوريا واتهموا حكومة الرئيس الأسد باستخدام السلاح الكيميائي، وتبين لاحقا أن كل ذلك كان تزييفا للحقائق، تماما كما حصل في بوتشا".

الرئيس الروسي #بوتين: - بما يخص #بوتشا .. هل كنتم بمحافظة #الرقة_السورية ورأيتم كيف دمر الطيران الاميركي هذه المدينة والجثث بقيت موجودة لعدة أشهر - وضع العالم اليوم أصعب مما كان عليه خلال الحرب الباردة ولن تكون دولة واحدة قادرة على الحفاظ على الهيمنة

وتايع قائلا: "اليوم الرئيس لوكاشينكو عرض علي بشكل سريع بيانات قدمها لجهاز الأمن الفدرالي الروسي فيها معلومات وأرقام سيارات وغير ذلك عن الأشخاص الذي دخلوا إلى هذه المدينة وهيأوا الظروف لمثل هذا الحدث المزيف".