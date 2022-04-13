تفاعل على رد بوتين عن بوتشا وما فعلته أمريكا في الرقة بسوريا

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
مسؤول عن فظائع روسيا في سوريا.. من هو ألكسندر دفورنيكوف الجنرال الجديد الذي كلفه بوتين بقيادة قواته في أوكرانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رده على سؤال وجه له حيال سقوط قتلى مدنيين في منطقة بوتشا بأوكرانيا واتهام القوات الروسية بذلك.

جاء ذلك بتصريحات لبوتين خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لزكاشينكو، حيث قال: "عندما يحدثني زملائي الغربيون عن بوتشا.. أسألهم هل زرتم الرقة السورية؟ المقاتلات الأمريكية سوتها بالأرض والجثث انتشرت في المدينة شهورا حتى تفسخت ولم يكترث أحد منك لذلك.."

وأضاف وفقا لما نقلته روسيا اليوم: "كذلك لم يتذكر أحد منكم مئات القتلى الذين سقطوا بضربة واحدة وجهتها طائرة أمريكية لأحد الأعراس.. لم يأبه أحد لذلك.. هدوء مطبق.. لكن هذا الهدوء لم نلحظه عندما تم تدبير أعمال استفزازية في سوريا واتهموا حكومة الرئيس الأسد باستخدام السلاح الكيميائي، وتبين لاحقا أن كل ذلك كان تزييفا للحقائق، تماما كما حصل في بوتشا".

وتايع قائلا: "اليوم الرئيس لوكاشينكو عرض علي بشكل سريع بيانات قدمها لجهاز الأمن الفدرالي الروسي فيها معلومات وأرقام سيارات وغير ذلك عن الأشخاص الذي دخلوا إلى هذه المدينة وهيأوا الظروف لمثل هذا الحدث المزيف".

قد يهمك أيضاً

بوتين: المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود"

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.