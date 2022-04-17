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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت أوكسانا، زوجة فيكتور ميدفيدشوك، المعارض الأوكراني المحتجز في كييف والحليف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو تناشد فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للمساعدة بالإفراج عن زوجها.

مقطع ينتشر عالمياً لـ زوجة رئيس المعارضة في أوكرانيا وهي تناشد ⁧الأمير ⁧#محمد_بن_سلمان⁩ بحكم قوته ونفوذه للتدخل والوساطة لدى بريطانيا للإفراج عن زوجها في أوكرانيا #ترجمة_لبيب https://t.co/fsHgdMAYbA

وقالت الفتاة التي عرفت اسمها بأوكسانا في مقطع الفيديو المتداول: "أناشد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، يا صاحب السمو الملكي، امرأة في حب عميق وقلقة على مستقبل زوجها ترجو مساعدتك.."

وكانت أوكسانا, الذي اكد فريقنا في اوكرانيا انها زوجة ميدفيدشوك، قد نشرت رسائل مناشدة أخرى للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي.

زوجة زعيم المعارضة الأوكرانية الموقوف فيكتور ميدفيدتشوك؛ تظهر بفيديو مرتدية الحجاب وتناشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالوساطة لإطلاق سراح زوجها المعتقل من قبل الأمن الأوكراني. مشهد من "تأثير" ولي العهد على الساحة الدولية 🇸🇦 https://t.co/HQeHVxJixh

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مساندة السعودية للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء السعودية التي ذكرت أن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا، السبت، من الرئيس الروسي وتم خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

🚨 زوجة عضو البرلمان الأوكراني فيكتور ميدفدشوك المعتقل لدى سلطات كييڤ تناشد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل لإطلاق سراح زوجها . مكانة سموه العالمية تجعله وجهة يطلبها كل مَن له حاجة في كل بقاع الأرض 🇸🇦💚 https://t.co/l998eBciZN

ويذكر أن الرئيس، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقترح مقايضة السياسي الأوكراني الموالي لروسيا في خطاب، الثلاثاء، قال فيه: "أقترح على الاتحاد الروسي تبادل ’رجُلك‘ بأولادنا وبناتنا الموجودين الآن في الأسر الروسي"، محذرا أن القوات الأوكرانية ستحتجز المزيد من الجنود الروس.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن الثلاثاء عن اعتقال فيكتور ميدفيدشوك وهو سياسي و"أوليغارشي" أوكراني موال لروسيا، وذلك فيما وصفها بـ"عملية خاصة".

ويذكر أنه تم فرض عقوبات على ميدفيدشوك من قبل الولايات المتحدة في عام 2014 "لتهديده السلام أو الأمن أو الاستقرار أو السيادة أو وحدة أراضي أوكرانيا، ولتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية في أوكرانيا".