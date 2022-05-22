من هو سعد الجبري الذي تدخلت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية سعودية ضده؟

ابنة سعد الجبري تكشف لـCNN ما تخطط له العائلة وترد على بيان حكومة السعودية لـ"60 دقيقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشرته شبكة CNN نقلا عن مصادر مقربة من الأسرة حول عرض تسوية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لإنهاء "المعركة القانونية" وتسوية النزاعات المالية، مقابل إطلاق سراح ابنه عمر وابنته سارة المحتجزين في المملكة العربية السعودية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

سعد الجبري بعد أن توسل إلى الأمريكان لحمايته كعميل وذلك باعتراف الـ CIA بأنهم مدينين له، بدأ الآن بمحاولات التودد إلى المملكة. الخيانة اختيار وليست غلطة https://t.co/6cuyqwaIL0

وتفاعل نشطاء على هذا العرض لتنقسم الردود بين مؤيد ومعارض وبين آخرين ذهبوا للاستشهاد بمقاطع فيديو سابقة من تصريحات أدلى بها الجبري ضد المملكة.

الجبري يعرض تسوية مالية وقانونية مع الحكومة السعودية مقابل الافراج عن أبناءه المحتجزين ، إذا كانت الخطاب الرسمي حول "مخالفات" مالية للجبري صحيح فهاهو الآن يعرض عليهم التسوية مقابل خروج أطفاله فالمفترض أنهم سيقبلوا إلا اذا كان الأمر مختلف وأكبر من مجرد خلافات مالية ومزاعم فساد! https://t.co/jlcmUw08hj

وكان سعد الجبري قد اتهم ولي العهد السعودي، في دعوى قضائية بمحكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأنه أرسل "فرقة اغتيال" من السعودية إلى كندا "في محاولة لقتله" بعد أيام من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي "على يد أفراد من المجموعة نفسها". بينما تتهم السلطات السعودية الجبري بالفساد ورفعت دعاوى اختلاس ضده في أمريكا وكندا.

سعد الجبري الهارب من العدالة في السعودية وبعد انباء عن لقاء مرتقب لقيادة أمريكا مع قيادات الخليج في الرياض .. يقول : انا سعد الجبري أؤكد أنني لم ارتكب أي مخالفات قانونية ومتمسك بحماية أسرار المملكة رغم الحملة القاسية ضدي وأرغب بالتوصل إلى حل ودي. خايف too late يا بعدي #امجد_طه

وفر الجبري من السعودية إلى تركيا ثم إلى كندا عام 2017، وكان الجبري يعد الرجل الثاني في فريق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وعزز الاثنان علاقات وثيقة مع مسؤولي المخابرات الأمريكية على مدى سنوات من العمل سويا في مكافحة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر.

سعد الجبري : أؤكد أنني لم ارتكب أي مخالفات قانونية ومتمسك بحماية أسرار المملكة رغم الحملة القاسية ضدي وأرغب بالتوصل إلى حل ودي . https://t.co/c8dqMnSF4J

وحول التسوية المقدمة، قال مصدر مقرب من أسرة الجبري لـCNN إنه "في حين ينفي الدكتور سعد ارتكاب أي مخالفات، فقد قدم عرضًا حسن النية لإنهاء المعركة القانونية مع محمد بن سلمان وتسوية جميع الخلافات المالية، مقابل الإفراج عن طفليه الرهينين سارة وعمر"، بحسب تعبيره.

وأضاف المصدر: "يخدم هذا العرض مصالح الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لأنه، في حال نجاحه، سينهي الإجراءات القانونية التي تخاطر بكشف أسرار الدولة المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب التي أنقذت أرواح الآلاف من الأمريكيين والسعوديين".

وتابع المصدر المقرب من أسرة الجبري بالقول: "إذا لم تقبل الحكومة السعودية هذا العرض، بعد أن رفضت محكمة فيدرالية أمريكية مزاعم الفساد ضد الدكتور سعد، فإنها ستثبت أن الادعاءات المالية كانت مجرد ذريعة كاذبة للابتعاد عن التخويف المستمر للدكتور سعد وعائلته".