تفاعلات عرض التسوية بين سعد الجبري ومحمد بن سلمان، وإطاحة العمال بحكم المحافظين في انتخابات أستراليا، و3 أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، وتفاعل واسع على ارتفاع سعر الروبل لمستوى قياسي أمام الدولار، وصولا إلى تصريحات جديدة لمحمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد ومنافسة مانشستر سيتي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

علّق خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على تقرير شبكتنا نقلا عن مصادر مقربة من الأسرة حول عرض تسوية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لإنهاء "المعركة القانونية" وتسوية النزاعات المالية

وجّه الناخبون الأستراليون توبيخًا حادًا إلى حكومة يمين الوسط، لينهوا تسع سنوات من الحكم المحافظ، لصالح معارضة يسار الوسط التي وعدت باتخاذ إجراءات أقوى بشأن تغير المناخ.

مر ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ غزو روسيا لأوكرانيا - وهي فترة استمرت 12 أسبوعًا تسببت فيها القوات الروسية في دمار البلاد وشعبها، مما أدى إلى مقتل على نطاق واسع وتسبب في فرار الملايين.

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع القفزة التي حققتها العملة الروسية "الروبيل" أمام الدولار مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لدعم عملة بلاده التي فرضت عليها عقوبات لاجمة بعد عزو أوكرانيا.

وصف نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يوم الجمعة، نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه و ريال مدريد الإسباني بأنه "سيكون صعبا".