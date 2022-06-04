تفاعل على ما قاله بايدن عن زيارة السعودية ولقاء محمد بن سلمان ودفاعه عن وصف المملكة بـ"المنبوذة"

الشرق الأوسط
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هل يلتقي بايدن بمحمد بن سلمان؟ الرئيس الأمريكي يوضّح أمام إعلاميين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول ما يتردد عن زيارة قريبة سيجريها إلى المملكة العربية السعودية وتقارير عن تحضيرات ليلتقي بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكان بايدن قد أكد في التصريحات التي أدلى بها، الجمعة، عدم وجود "خطط مباشرة" لزيارة السعودية، لكنه لم يستبعد الذهاب إلى الدولة الخليجية لملاقاة ولي عهد السعودية، في ظل سعيه لتحسين العلاقات في الشرق الأوسط.

ودافع الرئيس الأمريكي عن رؤيته بشأن "نبذ" المملكة وولي عهدها قائلا: "لن أغير وجهة نظري بشأن حقوق الإنسان، لكنني كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، فوظيفتي تكمن بإحلال السلام إن استطعت، وهذا ما أحاول فعله"، على حد قوله.

واضاف بايدن عن زيارة السعودية: "لست متأكدا، ليست لدي خطط مباشرة حتى هذه اللحظة"، حسب قوله.

ونشرت CNN ووسائل إعلام أخرى تقارير عن خطط لرئيس لزيارة الرياض في وقت لاحق هذا الشهر، ما يمثل تحولا في برنامجه الانتخابي الذي أشار فيه إلى ضرورة "نبذ" السعودية بسبب دورها في مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

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