دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول ما يتردد عن زيارة قريبة سيجريها إلى المملكة العربية السعودية وتقارير عن تحضيرات ليلتقي بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

كلام بايدن حول عدم وجود "خطط حالية" لزيارة السعودية وتمليحه أنها "ممكنة" في الوقت ذاته، تزامن مع تصريح له قال فيه إن "زيادة إنتاج النفط من أوبك إيجابية لكنها لا تكفي". https://t.co/JRozXLMFxZ

وكان بايدن قد أكد في التصريحات التي أدلى بها، الجمعة، عدم وجود "خطط مباشرة" لزيارة السعودية، لكنه لم يستبعد الذهاب إلى الدولة الخليجية لملاقاة ولي عهد السعودية، في ظل سعيه لتحسين العلاقات في الشرق الأوسط.

#صحيفة_العروبة_اليوم #قناة_تحت_الشمس حسب سي ان ان بايدن يعلن عن امكانية زيارة السعودية ولقاء محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تحية من كل العرب لسيف العرب محمد بن سلمان الذي رفع راس العرب في كل مكان وفرض احترام العرب من قبل الامريكان واصبح اوباما وكلينتون كان ياما كان!!

ودافع الرئيس الأمريكي عن رؤيته بشأن "نبذ" المملكة وولي عهدها قائلا: "لن أغير وجهة نظري بشأن حقوق الإنسان، لكنني كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، فوظيفتي تكمن بإحلال السلام إن استطعت، وهذا ما أحاول فعله"، على حد قوله.

نيويورك تايمز: الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس السيسي بالإضافة لقادة دول عربية أخرى على هامش زيارته السعودية الشهر الجاري. حسب الخبر سيتوجه الرئيس السيسي وملك الأردن والشيخ محمد بن زايد إلى السعودية أثناء زيارة بايدن. https://t.co/ox4tye31Gg

واضاف بايدن عن زيارة السعودية: "لست متأكدا، ليست لدي خطط مباشرة حتى هذه اللحظة"، حسب قوله.

#بايدن يقول انه لن يغير موقفه بشأن حقوق الانسان ولكن واجبه كرئيس للولايات المتحدة هو محاولة احلال السلام وبشأن استعداده للقاء محمد بن سلمان قال بايدن انه يتم استباق الاحداث وكل ما يريد فعله هو محاولة خفض امكانية استمرار الحروب بين "اسرائيل ودول عربية" #عاجل #السعودية #واشنطن

ونشرت CNN ووسائل إعلام أخرى تقارير عن خطط لرئيس لزيارة الرياض في وقت لاحق هذا الشهر، ما يمثل تحولا في برنامجه الانتخابي الذي أشار فيه إلى ضرورة "نبذ" السعودية بسبب دورها في مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.