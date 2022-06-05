واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من المتوقع أن يعقد في شهر يوليو المقبل.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بايدن وولي العهد السعودي كانا يخططان للاجتماع في نهاية يونيو كجزء من قمة أوسع لمجلس التعاون الخليجي، التي تترأسها المملكة العربية السعودية حاليًا.

وسيكون الاجتماع الشخصي مع الأمير محمد بن سلمان هو أول تعامل لبايدن بشكل مباشر مع ولي العهد السعودي منذ توليه منصبه، وذلك بعد أن اختار بايدن حتى الآن التحدث مباشرة مع الملك سلمان، والد ولي العهد.

ولا يزال من المتوقع أن يسافر بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر إلى ألمانيا وإسبانيا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي على التوالين، في حين قرر المسؤولون أن رحلتين منفصلتين - واحدة إلى أوروبا والأخرى إلى الشرق الأوسط - ستتيحان مزيدًا من الوقت للتخطيط وتحديد الجدول الزمني وجدول الأعمال.