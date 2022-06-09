كيربي يوضح لـCNN ما قصدته بايدن بتصريح السعودية "منبوذة"

بأول مقابلة منذ توليه السلطة.. رئيس كوريا الجنوبية يوضح لـCNN علاقته مع جو بايدن.. وهذا ما قاله عن كوريا الشمالية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— علق جون كيربي، المتحدث السابق باسم وزارة الفاع الأمريكية "البنتاغون" على تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن بأن السعودية "منبوذة" وذلك قبل تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، على أن المملكة "شريك".

وأوضح كيربي في مقابلة على CNN: "الرئيس كان يرد طبعا على مقتل جمال خاشقجي.. وهي عملية قتل قامت بها هذه الإدارة في الواقع لتطبيق إجراءات المساءلة للمملكة العربية السعودية.. لكن السعودية شريك مهم. والرئيس يؤمن بذلك".

وتابع قائلا: "يعتقد الرئيس أيضًا أن من المهم بالنسبة له أن يكون مستعدًا وقادرًا على مقابلة القادة في جميع أنحاء العالم، بصرف النظر عن هويتهم، ومن يمثلون، إذا كان ذلك في الواقع سيؤدي إلى تحسين مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف كيربي: "وفي هذه الحالة، يعتقد الرئيس تمامًا أن هذا هو الحال. الآن، ليس لدينا رحلة إلى المملكة العربية السعودية للإعلان عنها أو الاجتماعات للتحدث عنها على وجه التحديد. لكن السعوديين هم مفتاح في جميع أنحاء المنطقة، وبصراحة تامة، في جميع أنحاء العالم.."

واستطرد: "من حيث مساعدة مصالح أمننا القومي. انظروا، طيارونا طاروا مع طياريهم وضربوا الصواريخ وضربوا أهدافًا ضد داعش وبحارتنا وسفننا أبحروا بسفنهم في البحر الأحمر ومهمات مكافحة الإرهاب".