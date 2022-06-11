خلفان: سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت

من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

هل يمكن فعلًا أن يُتهم فلاديمير بوتين على أنه مجرم حرب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي الضوء على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عمليات عسكرية بأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت..الحقيقة أنه حجم العقوبات بشكل غير متوقع.

وقال خلفان في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "سبعة آلاف عقوبة ضد روسيا وكأنك يا بوتين ما دريت.. الحقيقة أنه حجم العقوبات بشكل غير متوقع".

أخطر ما في المستقبل توجه البعض الى محاولة زعزعة الأمن في روسيا والصين..هذه المحاولات اليائسة ستفشل في عرقلة تقدم هذين العملاقين.

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: "أخطر ما في المستقبل توجه البعض الى محاولة زعزعة الأمن في روسيا والصين.. هذه المحاولات اليائسة ستفشل في عرقلة تقدم هذين العملاقين".

ويذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد عقّب في تصريحات سابقة على موقف دول الخليج من الحرب الروسية بأوكرانيا قائلا إن "دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة على روسيا، مضيفا في كلمة عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "لا يمكن السماح لمجموعة من الدول أن تهيمن على الساحة الدولية، وللأسف فإن شركائنا الغربيين قد وضعوا أولوية أمامهم بتشكيل عالم من قطب واحد مبني على القواعد التي يعلنونها بأنفسهم".

وتابع لافروف: "شركاؤنا في منطقة الخليج يتفهمون طبيعة الصراع (...) أكدوا موقفهم أنهم لن ينضموا إلى العقوبات العربية ضد روسيا وبيلاروسيا".