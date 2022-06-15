دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلان الرسمي عن موعد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية في الـ15 والـ16 من يوليو/ تموز المقبل تفاعلا واسعا دوليا.

هذا تنازل واضح من قبل بايدن بعد الأشياء الغبية التي قالها عن السعودية خلال الانتخابات وبداية إدارته. لكن كلماته الناعمة هي بسبب التركيز الأمريكي على روسيا أكثر من الاحترام الفعلي. https://t.co/NbdQj5pFQq

الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز علق بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر قائلا: "هذا تنازل واضح من قبل بايدن بعد الأشياء الغبية التي قالها عن السعودية خلال الانتخابات وبداية إدارته. لكن كلماته الناعمة هي بسبب التركيز الأمريكي على روسيا أكثر من الاحترام الفعلي".

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه "بدعوة كريمة من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 يوليو".

في الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سوف يزور الشرق الأوسط في جولة خارجية من 13 إلى 16 يوليو، تبدأ بزيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم المملكة العربية السعودية.