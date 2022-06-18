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هل تقف السعودية وراء "فتنة الأردن"؟.. هكذا رد الملك عبدالله في مقابلته مع CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القيام بجولة إلى مصر والأردن وتركيا هذا الأسبوع، حسبما قالت مصادر لشبكة CNN.

من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي الأردن الثلاثاء المقبل، حيث يجري مشاورات مع الملك عبدالله الثاني، ويغادر في اليوم التالي، وفقا لمصادر تحدثت إلى CNN بالعربية.

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن بعد عام على ما عٌرف بـ"قضية الفتنة" التي ذكرت تقارير أن أحد المشاركين فيها كان قريب الصلة من ولي العهد السعودي.

في مقابلة مع CNN يوليو/ تموز الماضي، قال الملك عبدالله: "نعرف جميعًا أن باسم (عوض الله)، الذي عمل في السابق في الأردن (مستشار الديوان الملكي الأردني السابق)، هو مستشار رفيع المستوى في السعودية. لاحظنا وجود ارتباطات خارجية فيما يخص هذه القضية (...) أعتقد أنه بالنسبة للأردن، لن يساعدنا توجيه أصابع الاتهام للآخرين، فهناك ما يكفي من تحديات في المنطقة، ولكن نحتاج للمضي إلى الأمام".

في العام الماضي، صدر بحق باسم عوض الله والشريف الحسن بن زيد قرارا بالسجن 15 عامًا بتهمة تقويض نظام الحكم السياسي في البلاد، وإحداث فتنة.

وارتبط بالقضية اسم الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، الذي قرر الملك عبدالله تقييد اتصالاته وتحركاته وتحديد إقامته في قصره.

وعودة الى جولة الأمير محمد بن سلمان، فمن المقرر ان يزور تركيا، الأربعاء، حسب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه سيناقش معه دفع العلاقات التركية السعودية إلى "درجة أعلى بكثير".

وزار أردوغان السعودية في أبريل/ نيسان للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في إشارة إلى التقارب بين البلدين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2018.

وأحالت محكمة تركية محاكمة 26 سعوديًا مشتبهًا في تورطه في مقتل خاشقجي إلى السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن ولي العهد سيبدأ جولته من مصر، الاثنين، يليها الأردن وتركيا. بينما لم يعلن المسؤولون المصريون أو السعوديون عن تفاصيل الزيارة.

هذا وقد تأجلت جولة ولي العهد السعودي إلى الدول الثلاث مرات عدة نتيجة لارتباطات رسمية لكافة الأطراف ومرض العاهل السعودي.

وتأتي الجولة قبل نحو أقل من شهر على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، إضافة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ورئيس وزراء العراق .