النص الكامل.. رسالة من محمد بن سلمان إلى السيسي بعد مغادرته مصر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عقب اختتام زيارة أجراها إلى القاهرة.

وقال الأمير محمد بن سلمان في نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "صاحب الفخامة الرئيس، عبدالفتاح السيسي حفظه الله، رئيس جمهورية مصر العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

واختتم ولي العهد رسالته قائلا: "متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.. ولفخامتكم تحياتي وتقديري.. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".