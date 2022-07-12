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القدس (CNN)-- ستصدر الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم مشتركة خلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى القدس هذا الأسبوع، التي ستكون بمثابة "مخطط" للعلاقات الثنائية على مدى السنوات القليلة المقبلة، قال مسؤولون إسرائيليون كبار للصحفيين الثلاثاء.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن المذكرة التي أطلق عليها اسم "إعلان القدس" ستكون "شهادة حية على العلاقة الخاصة بين البلدين - العمق الفريد والعلاقة الحميمة للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية".

وقال المسؤولون إن الإعلان سيسلط الضوء على المجالات ذات الاهتمام المشترك والقلق بين البلدين، وعلى رأسها إيران.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في الاتصال بالصحفيين، إن المذكرة ستتضمن تعهدًا أمريكيًا بأنه "لن يُسمح لإيران أبدًا بامتلاك أسلحة نووية"، كما ستقر بأن إسرائيل "ستدافع عن نفسها بنفسها إذا لزم الأمر".

وستوضح الوثيقة أيضًا استعداد الولايات المتحدة لتعزيز المزيد من تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن المملكة العربية السعودية - التي سيطير إليها بايدن مباشرة من مطار تل أبيب يوم الجمعة - جزء لا يتجزأ من "تحول الشرق الأوسط"، مضيفًا أن رحلة بايدن ستكون الخطوات الأولى نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

وأوضح مسؤول كبير في المكالمة مع الصحفيين: "هذه علاقة حساسة للغاية. إنها هشة للغاية. إنها جديدة من نواح كثيرة. الخطوات التي سيتم اتخاذها الآن ستكون فقط البداية.. بداية عملية التطبيع بين الدول".