أنظمة "مقلاع داوود" و"القبة الحديدية" من بين أخرى بمراسم استقبال بايدن في إسرائيل

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عن جانب مما ستشمله مراسم استقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي يبدأ زيارته للمنطقة، الأربعاء.

جاء ذلك بتغريدة لجندلمان على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "في ختام مراسم الاستقبال الرسمية التي ستعقد على شرفه، سيتفقد الرئيس بايدن بطاريات الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية الخارقة، بما فيها ’سهم 4‘ و’سهم 3‘ و’مقلاع داوود‘ و’القبة الحديدية‘ ومنظومة الليزر الجديدة ’درع النور‘.. بفضل عبقرية صناعاتنا الحربية، إسرائيل اقوى وأكثر أمانا".

من جهتها نشرت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، والتابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورا من الاستعدادات لاستقبال بايدن.

وقالت إسرائيل بالعربية في تعليق على الصور: "اكتملت الاستعدادات في مطار بن غوريون الدولي أمس تمهيدا ليوم حافل بانتظار وصول الرئيس الأمريكي بايدن إلى إسرائيل اليوم في زيارة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

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