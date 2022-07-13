مع زيارة بايدن للمنطقة.. صحفي يوضّح ما إن كانت السعودية وإسرائيل ستطبع العلاقات بينهما

تتضمن لقاء الملك سلمان.. كل ما قد تود معرفته عن زيارة بايدن الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة

لحظة صراخ رجل على بايدن في فعالية للاحتفال بتشريع يتعلق بعنف السلاح.. ما السبب؟

ما الضمانات التي قدمها بايدن لأردوغان للحصول على مقاتلات F-16 جديدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عن جانب مما ستشمله مراسم استقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي يبدأ زيارته للمنطقة، الأربعاء.

في ختام مراسم الاستقبال الرسمية التي ستعقد على شرفه، سيتفقد الرئيس بايدن بطاريات الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية الخارقة، بما فيها "سهم ٤"، "سهم ٣"، "مقلاع داوود" ، "القبة الحديدية" ومنظمة الليزر الجديدة "درع النور". بفضل عبقرية صناعاتنا الحربية، إسرائيل اقوى واكثر أمانا. https://t.co/nrPAGlfYiy

جاء ذلك بتغريدة لجندلمان على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "في ختام مراسم الاستقبال الرسمية التي ستعقد على شرفه، سيتفقد الرئيس بايدن بطاريات الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية الخارقة، بما فيها ’سهم 4‘ و’سهم 3‘ و’مقلاع داوود‘ و’القبة الحديدية‘ ومنظومة الليزر الجديدة ’درع النور‘.. بفضل عبقرية صناعاتنا الحربية، إسرائيل اقوى وأكثر أمانا".

اكتملت الاستعدادات في مطار بن غوريون الدولي امس تمهيدا ليوم حافل بانتظار وصول الرئيس الأمريكي بايدن @POTUS الى إسرائيل اليوم في زيارة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين 🇺🇸🇮🇱والتعاون المشترك والتزام #الولايات_المتحدة بأمن #إسرائيل والاستقرار الإقليمي https://t.co/N1zWwZkFyQ

من جهتها نشرت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، والتابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورا من الاستعدادات لاستقبال بايدن.

وقالت إسرائيل بالعربية في تعليق على الصور: "اكتملت الاستعدادات في مطار بن غوريون الدولي أمس تمهيدا ليوم حافل بانتظار وصول الرئيس الأمريكي بايدن إلى إسرائيل اليوم في زيارة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والاستقرار الإقليمي".