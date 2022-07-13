مع زيارة بايدن للمنطقة.. صحفي يوضّح ما إن كانت السعودية وإسرائيل ستطبع العلاقات بينهما

تتضمن لقاء الملك سلمان.. كل ما قد تود معرفته عن زيارة بايدن الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى السعودية التي تبدأ الجمعة.

وأكد سوليفان أنه سيجري عقد "برنامج ثنائي" ليل الجمعة، عندما يصل بايدن وسيشمل الملك سلمان وولي العهد و"وزراء آخرين في الحكومة السعودية"، حسب قوله.

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بايدن سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة المنطقة قبل القمة المرتقبة معهم، ورفض الرد على سؤال حول تراتبية هذه اللقاءات.

وعندما طُلب منه إعطاء نظرة عامة على ما سيقوله بايدن في قمة دول "مجلس التعاون الخليجي +3"، قال سوليفان: "سيعطي الرئيس تصريحات واستراتيجية واسعة وقوية حول مقاربته للشرق الأوسط"، ولفت مستشار الأمن القومي إلى أن بايدن سيناقش الأمن والاقتصاد ودور أمريكا "التاريخي في المنطقة والتزامه بالمضي قدما بقيادة أمريكية قوية للشرق الأوسط"، حسب قوله.

وسيكون هذا اللقاء الشخصي الأول بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، الذي انتقده بايدن بشكل متكرر علانية بسبب سجل حقوق الإنسان وحرب اليمن ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

يذكر أن بايدن في طريقه إلى إسرائيل لبدء أول زيارة شرق أوسطية له منذ أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية عام 2021.