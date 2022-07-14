لماذا تتمسك أمريكا بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران؟.. بايدن يرد

لحظة وصول بايدن إلى إسرائيل واستقبال هرتصوغ ولابيد له

بـ3 نقاط.. ما أهداف بايدن من زيارة إسرائيل والضفة الغربية والسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظات التقطتها عدسات الكاميرا خلال مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن في إسرائيل.

صافح #بايدن المسؤولين الإسرائيليين "بقبضة اليد" باستثناء #نتنياهو صافحة بايدن باليد؟ وقال له،"أنت تعلم أنني أحبك💞" https://t.co/bUeq3AcL5z

وسلّط نشطاء الضوء على الطريقة التي صافح فيها بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو بكف مفتوح مقارنة بأسلوب مصافحة الرئيس الأمريكي ليائير لافيد ونفتالي بينيت بكف مغلق "قبضة".

بايدن ونتنياهو "سرقوك الانظار" من يائير لبيد لتبدو كانها حملة انتخابية للاستهلاك المحلي العجوز صهيوني ويعرف جيدا من هو الزعيم المفضل لدي اليهودي ..ولكنه رافض لاي اتفاق مع ايران. لذلك ادارة بايدن تعجل بعودة احياء الاتفاق النووي مع طهران بوجود يائير لبيد .. قبل عودة نتنياهو https://t.co/hm5sbqmiIS

وتداول نشطاء أيضا مقطع فيديو يظهر محاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غنتس فتح قارورة ماء خلال مراسم الاستقبال.

Benny Gantz trying to open a water bottle with his mouth is by far the best outcome of Biden’s visit to Israel https://t.co/bXRrH1VaTQ

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل، الأربعاء كمحطة أولى في زيارته للمنطقة حيث سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية الجمعة وفقا لجيك سوليفان، مستشار الامن القومي الأمريكي.

#Biden visits #Israel . Among the various #oddities the way to open a bottle of water of the #Israeli #Defense Minister Benny #Gantz… https://t.co/Kl1aXVid3B

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بايدن سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة المنطقة قبل القمة المرتقبة معهم، ورفض الرد على سؤال حول تراتبية هذه اللقاءات.

وسيكون هذا اللقاء الشخصي الأول بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، الذي انتقده بايدن بشكل متكرر علانية بسبب سجل حقوق الإنسان وحرب اليمن ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.