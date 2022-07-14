تداول فيديو طريقة مصافحة بايدن لنتنياهو ومحاولة غانتس فتح قارورة ماء بأسنانه

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظات التقطتها عدسات الكاميرا خلال مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن في إسرائيل.

وسلّط نشطاء الضوء على الطريقة التي صافح فيها بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو بكف مفتوح مقارنة بأسلوب مصافحة الرئيس الأمريكي ليائير لافيد ونفتالي بينيت بكف مغلق "قبضة".

وتداول نشطاء أيضا مقطع فيديو يظهر محاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غنتس فتح قارورة ماء خلال مراسم الاستقبال.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل، الأربعاء كمحطة أولى في زيارته للمنطقة حيث سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية الجمعة وفقا لجيك سوليفان، مستشار الامن القومي الأمريكي.

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بايدن سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة المنطقة قبل القمة المرتقبة معهم، ورفض الرد على سؤال حول تراتبية هذه اللقاءات.

وسيكون هذا اللقاء الشخصي الأول بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، الذي انتقده بايدن بشكل متكرر علانية بسبب سجل حقوق الإنسان وحرب اليمن ومقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

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