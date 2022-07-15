دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قصر السلام بحدود الساعة 9:29 دقيقة بالتوقيت المحلي للسعودية، الجمعة، بعد 3 ساعات من وصوله.

وعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما أجرى اجتماعًا على مستوى رفيع مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والوفدين المرافقين لهما.

وكان الوصول الصحفي إلى قاعة الاجتماعات محدودًا، ولم يتمكن الصحفيون من رؤية الرئيس الأمريكي وهو يغادر القصر.

وبعد مغادرته توجه بايدن إلى الفندق الذي سيستضيفه، ولا مناسبات عامة أخرى لديه لديه الجمعة.