دون أن يراه الصحفيون.. بايدن يغادر قصر السلام بعد 3 ساعات التقى خلالها الملك سلمان وولي العهد

الشرق الأوسط
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بدون أن يراه الصحفيون.. بايدن يغادر قصر السلام بعد 3 ساعات التقى خلالها الملك سلمان وولي العهد
Credit: MANDEL NGAN / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قصر السلام بحدود الساعة 9:29 دقيقة بالتوقيت المحلي للسعودية، الجمعة، بعد 3 ساعات من وصوله.

وعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما أجرى اجتماعًا على مستوى رفيع مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والوفدين المرافقين لهما.

وكان الوصول الصحفي إلى قاعة الاجتماعات محدودًا، ولم يتمكن الصحفيون من رؤية الرئيس الأمريكي وهو يغادر القصر.

وبعد مغادرته توجه بايدن إلى الفندق الذي سيستضيفه، ولا مناسبات عامة أخرى لديه لديه الجمعة.

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