موقفي بشأن خاشقجي كان واضحًا وذاهب للسعودية للقاء 9 رؤساء آخرين".. بايدن يتحدث عن زيارته للملكة

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(CNN)-- أكد البيت الأبيض، يوم الجمعة، ولأول مرة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دون حضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء وجوده في جدة.

ووفقا لبرنامج الزيارة، فلن يحضر العاهل السعودي سوى حوالي 30 دقيقة خلال الاجتماعات الثنائية، مساء الجمعة، وكان هذا متوقعا بسبب صحة الملك، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها البيت الأبيض بذلك علنا، وسيواصل بايدن وولي العهد السعودي لقاءهما بعد مغادرة الملك.

وحاولت إدارة بايدن بعث رسالة إلى ولي العهد السعودي، في الماضي، حيث رتبت اتصالات هاتفية بين بايدن والعاهل السعودي بدلا منه لإجراء تواصل "مع النظير" مرة أخرى، كما قالت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي في أوائل عام 2021.

يذكر أن الرئيس الأمريكي امتنع، يوم الخميس، عن الالتزام بأنه سيناقش مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع القادة في السعودية، وقال بدلًا عن ذلك إنه "دائما" ما يناقش قضايا حقوق الإنسان، وأن وجهة نظره بعملية القتل "واضحة بشكل مطلق".

وقال بايدن، عند سؤاله عما إذا كان سيناقش قضية خاشقجي مع القيادة السعودية: "وجهة نظري حول خاشقجي كانت إيجابية وواضحة بشكل مطلق، ولم أقف صامتا يومًا حيال السؤال عن حقوق الإنسان".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلًا: "دائما ما أناقش حقوق الإنسان لكن موقفي من خاشقجي كان واضحًا جدًا، إذا لم يفهم أحد ذلك في السعودية، أو في أي مكان آخر، فهو لم يكن موجودًا لفترة طويلة".

وقال بايدن إن سبب ذهابه إلى السعودية "أكثر شمولًا"، وإنه يقوم بهذه الزيارة لتحقيق المصالح الأمريكية، ونوه إلى أنه سيلتقي عددًا من قادة دول الشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي أثناء وجوده في السعودية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن لديه الفرصة لإصلاح "خطأ" ما وصفه بأنه "تهرب من تأثير أمريكا في الشرق الأوسط"، في إشارة أخرى إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.