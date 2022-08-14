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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أرشيفي لحسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني وما قاله عن الروائي، سلمان رشدي مؤلف رواية "آيات شيطانية".

وقال نصرالله في مقطع الفيديو المتداول: "يوم كتب سلمان رشدي آيات شيطانية، لو قام بعض المسلمين وكلنا مقصر في هذا الأمر، هلا بدو يقولوا عنا إرهابيين يقولوا ما احنا مخلصين من هذا الموضوع.."

وأضاف: "لو قام مسلم ونفذ فتوى الإمام الخميني بالمرتد سلمان رشدي لما تجرأ هؤلاء السفلة من أن ينالوا من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا في الدنمارك ولا في النرويج ولا في فرنسا.."

وكان مسؤول في حزب الله قد نفى بتصريح لـCNN أن يكون لدى الحزب معلومات عن المتهم ذي الأصول اللبنانية، بطعن الروائي البريطاني سلمان رشدي، مؤلف رواية "آيات شيطانية"، الجمعة.

وعندما سألته CNN عما إذا كان لدى حزب الله أي معلومات عن المتهم سلمان رشدي بطعن المتهم، قال مسؤول في حزب الله تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا نعرف شيئًا عن هذا الموضوع باستثناء ما ورد في وسائل الإعلام، وبالتالي ليس لدينا تعليق".

وقال: "لا نعرف شيئا عن الرجل"، في إشارة إلى المشتبه به هادي مطر.