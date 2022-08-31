خبير يوضح لـCNN مدى خطورة الوضع الحالي في العراق.. وماذا قال عن فوز الصدر بالانتخابات ومستقبل البلاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد البيان الذي أصدره، الثلاثاء.

وقال الصدر في بيانه: "بسمه تعالى.. رحم الله شهداء الثورة (السلمية).. فإني بعد أن أعزي نفسي بهم.. فإني اسأل الله الصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى.. وعلى أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية المطالبة بحقوقهم غير منقوصة فهذا أقل ما يمكن أن نرد من جميلهم.."

وتابع الصدر في بيانه قائلا: "أسأل الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا حيا كنت أم ميتا".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد دعا، الثلاثاء، قادة "الإطار التنسيقي" للتواصل مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي من أجل "تهدئة النفوس"، والوصول إلى حل سياسي يتناول قضية الانتخابات المُبكرة وإدارة الفترة المقبلة.

وقال صالح، في كلمة نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن "مشاهد الأمس هزت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزنًا، وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل".

وأضاف، أن "موقف سماحة السيد مقتدى الصدر لوقف أحداث العنف، هو موقفٌ مسؤول وشجاع وحريص على الوطن وهو محل تقدير عال من العراقيين، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الأزمة السياسية الراهنة عبر حلول مسؤولة ضامنة لتحقيق تطلعات الناس".