العاهل السعودي ومحمد بن سلمان يعزيان بوتين في وفاة غورباتشوف

من زوجته وثورة ملابسها لنزع فتيل أخطر أزمة.. ما قد لا تعلمه عن ميخائيل غورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، قال الملك سلمان:" تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء".

ومن جانبه، قال ولي العهد السعودي:" تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

يذكر أن ميخائيل غورباتشوف توفي، يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن تقام مراسم وداع ميخائيل غورباتشوف، التي ستكون مفتوحة للجمهور، يوم السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا بتوقيت موسكو، تليها الجنازة في وقت لاحق من اليوم نفسه في مقبرة نوفوديفيتشي، التي توصف بـ"مقبرة العظماء"، بالعاصمة الروسية.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن، الخميس، أن الرئيس الروسي لن يستطيع حضور الجنازة، وأوضح بيسكوف سبب عدم قدرة بوتين على حضور جنازة ميخائيل غورباتشوف، قائلا إن "جدول عمل الرئيس بوتين لن يسمح له بالمشاركة في حفل وداع غورباتشوف"، مضيفا أن الرئيس الروسي زار المستشفى السريري المركزي، الخميس، حيث يوجد جثمان غورباتشوف، ووضع الزهور على التابوت.