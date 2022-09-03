دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق للمحلل السياسي، أمير الموسوي، والتصريح الذي أدلى به عن حاجة العراق لشخص مثل عبدالملك الحوثي.

وقال الموسوي في مقطع الفيديو المتداول من مقابلة أجراها ببرنامج حوار طهران العام 2015: "العراق لا يحتاج لقوات عسكرية إيرانية العراق يحتاج إلى تنظيم إلى إدارة إلى ترشيد، الكثير من المتطوعين موجودين.. هناك مشكلة في المنظومة، المنظومة السياسية فيها إشكالات يحتاج على غربال كبير.."

وتابع قائلا: "أنا برأيي العراق بحاجة إلى عبدالملك الحوثي ليغير المعادلة لأنه فيه مجاملات سيئة جدا في المنطقة الخضراء بين الحكومة والعناصر المرتبطة بالإرهاب وهم موجودين في البرلمان وموجودين في الحكومة وموجودين في المؤسسات الأمنية لا يوجد شخص شجاع يحسم الأمر كله.. العراق يحتاج إلى شخصية قوية مدعوم من المرجعية الدينية ومن الشعب العراقي.."

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي قد رد في بيان منشور على موقعه الرسمي، كان نصه: "رد سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد القائد مقتدى الصدر(أعزه الله) على سؤال قدم لسماحته من قبل مجموعة من المتابعين للشأن الوطني حول تصريحات المحلل السياسي الايراني أمير الموسوي والذي ادعى ان القوى العراقية غير منظمة في مواجهة الارهاب وان العراق يحتاج الى شخص مثل (عبد الملك الحوثي) لكي يكونوا قادرين بشكل منظم على خوض المعركة في الدفاع عن المقدسات حيث اجاب سماحته قائلا : حيا الله الأخ العزيز القائد اليمني عبد الملك الحوثي ... واسأل الله أن يحميه شرور الظالمين ... كما أبدى سماحته استياءه من تلك التصريحات بالقول : أبدي استيائي من تصريحات الأخ أمير الموسوي وخصوصاً إنها تنبئ عن جهل وظلم للشعب العراقي المجاهد وأرجو منه الاعتذار للشعب الصابر وان لا يشطط بالقول والتصريح فالعراق بلد العظماء والقادة والسادة".