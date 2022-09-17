محمد بن سلمان يبعث برقية تهنئة لويليام بعد إعلانه أميرا لويلز

لحظة تقبيل سيدة للملك تشارلز أمام قصر باكنغهام.. ما الحديث الذي دار بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية للأمير ويليام هنأه فيها بتعيينه أميرًا لويلز عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتنصيب والده، الملك تشارلز الثالث ملكا.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي ذكرت بتقرير: "بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير ويليام، بمناسبة إعلان الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تعيين سموه أميراً لويلز".

وتابعت: "أعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه، متمنياً له موفور الصحة والسعادة، وللمملكة المتحدة، لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية الصديقة المزيد من التقدم والرقي".

وكان مصدر مقرب من العائلة الملكية السعودية قد قال في تصريح لشبكة CNN إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيسافر إلى العاصمة البريطانية، لندن، الأحد، لتعزية الملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، مضيفًا أن ولي العهد السعودي لن يحضر مراسم دفن الملكة الراحلة المقرر إقامتها الاثنين.