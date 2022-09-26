مراسل CNN ينقل المشهد على بعد 100 متر من مواقع روسيا في أوكرانيا.. هذا ما شاهده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان الجهود التي بذلها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في جلسة نقاش نظمتها منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 ونقلته وزارة الخارجية السعودية، حيث قال الوزير: "نعتقد بقوة أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع (الروسي الأوكراني) هو عبر المفاوضات واعتقد أن الجميع يتفقون على ذلك وسمعنا ذلك من الولايات المتحدة وسمعنا ذلك من أوكرانيا أيضا، أوكرانيا قالت بوضوح إن نهاية هذا الصراع تأتي من المفاوضات لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد السبيل للحوار.."

وتابع: "عرضت المملكة منذ بداية الصراع مكاتبها للوساطة واتصل ولي العهد مباشرة بعد اندلاع الأعمال العدائية اتصل بالرئيس بوتي والرئيس زيلينسكي لتقديم مساعدتنا وبقينا منخرطين مع جميع الأطراف وعندما علم ولي العهد بقضية هؤلاء المقاتلين الأجانب والصعوبات المحيطة بالمفاوضات حول تبادل الأسرى انخرط مع جميع الأطراف المعنية وعمل على تسهيل إطلاق سراح السجناء.."

وأضاف: "يسرني أن أبلغكم أنهم الآن في طريق عودتهم إلى بلدانهم بعد وصولهم إلى المملكة قبل يومين، مرة أخرى هذا فقط يعيد التأكيد على الالتزام بالحوار والالتزام بالمشاركة وإذا استطعنا البناء على ذلك الآن لإجراء حوار محتمل عن إنهاء الصراع سيكون ذلك رائعا وسيظل ولي العهد على اتصال مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي وبجميع الأطراف المعنية.."