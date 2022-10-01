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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره، وقوات التعبئة الشعبية "البسيج" في اشتباكات أسفرت عن مقتل 19 شخصًا في حصيلة غير نهائية وإصابة 32، بعد صلاة الجمعة، في زاهدان بمحافظة بلوشستان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)و السبت.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري قولها إن 3 عناصر من الحرس، والبسيج قُتلوا، وأًصيب 32 شخصًا في الاشتباكات التي شهدتها زاهدان، واصفًة ما جرى بـ"الحادث الإرهابي".

ووقعت الحادثة قرب مسجد في المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد، ولم تتهم السلطات الإيرانية جهة معينة بالوقوف خلفها.

وقالت الوكالة الرسمية في خبرها: "كان يهم عدد من المصلين بمغادرة المسجد بعد صلاة الجمعة، وشاهدوا أن حافلة اصطدمت بجدار مخفر شرطة، وكان يحاول أشخاص تدمير الجدار من أجل الدخول إلى قسم الشرطة قرب المسجد".

وأعلنت الوكالة في وقت سابق أن مسؤول استخبارات فيلق "سلمان" التابع للحرس الثوري الإيراني قُتل في الاشتباكات، وأصيب 3 عناصر من فيلق القدس التابع للحرس.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع أعداد من الناس في زاهدان, في حين سُمعت أصوات إطلاق رصاص في الخلفية.

وتم إغلاق جميع المدارس في المدينة السبت، بسبب مخاوف أمنية من تداعيات حادث الجمعة، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية.

ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من تسلسل أحداث زاهدان التي وقعت الجمعة.

ولدى هذه المنطقة تاريخ في الاضطرابات، وأعمال العنف من جانب مجموعات مسلحة على رجال أمن إيرانيين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل احتجاجات عارمة تشهدها البلاد، بعد مقتل مهسا أميني أثناء اعتقالها من شرطة الأخلاق.